Neuer Bus verbindet Wien und Thermenwelt

In der kalten Jahreszeit boomen die Thermen. Wiener können jetzt mit einem Bus direkt ins Thermenland Steiermark fahren.

Ein neuer Bus verbindet ab dem 2. Dezember den Wiener Hauptbahnhof mit vier Thermen. Täglich fährt der im Thermendesign gestaltete ÖBB-Postbus zu vier Thermen (H2O Kindertherme, Heiltherme Bad Waltersdorf, Rogner Bad Blumau und Therme Loipersdorf) bis nach Fürstenfeld.Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin der ÖBB-Postbus GmbH ist als Mobilitätspartner für den ländlichen Raum von der neuen Verbindung überzeugt: "Mit dem Thermenlandbus schaffen wir ein Angebot, das Erholung, Entspannung und umweltfreundliche Mobilität miteinander verbindet. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Fahrgäste sicher und bequem ins Thermenland – egal ob für einen Tag oder länger – zu bringen und wünschen allen eine gute Fahrt."Als etablierte Ganzjahresdestination zieht die Region südöstlich von Graz mit seinem kostbaren Thermalwasser jährlich rund 1,5 Millionen Tagesgäste sowie 1,9 Millionen Nächtigungsgäste in die Region – darunter auch zahlreiche Besucher aus Wien. "Als eine der schönsten touristischen Destinationen Österreichs, ist es uns besonders wichtig, allen Gästen den bestmöglichen Zugang zum Thermenland zu gewährleisten", so Geschäftsführer Mario Gruber. "Daher haben wir in Zusammenarbeit mit der ÖBB-Postbus GmbH den Thermenlandbus ins Leben gerufen – die schnellste öffentliche Verbindung von Wien direkt zu den Thermen oder in die Stadt Fürstenfeld."Auch für Langzeitgäste im Thermenland eröffnet die Busverbindung neue Möglichkeiten: Denn so kann ein Tagesausflug nach Wien z.B. mit einem Besuch in der Albertina oder ein Shopping-Tag in der Mariahilfer Straße in den Thermenurlaub integriert werden. Doch nicht nur für Urlaubs- und Tagesgäste lohnt sich der Thermenlandbus. Auch die lokale Bevölkerung und Pendler profitieren von der täglichen Verbindung, die ihre Gäste komfortabel, schnell und sicher nach Wien und retour bringt. Der Bus fährt ab 2. Dezember 2019 täglich von Wien Hauptbahnhof (Busbahnhof Südtiroler Platz) über den Matzleinsdorfer Platz und vier Thermen (H2O Kindertherme, Heiltherme Bad Waltersdorf, Rogner Bad Blumau und Therme Loipersdorf) nach Fürstenfeld.Das Thermenland Steiermark steht als älteste Thermenregion Österreichs für einzigartiges und kostbares Thermalwasser, unverwechselbaren Genuss und entspannende Bewegung. Ausgehend von seinen sechs Thermenstandorten hat sich die gesamte Region bis heute zu einer der stärksten Tourismusregionen entwickelt, die sich über die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark erstreckt und weit über die steirischen Grenzen hinweg bekannt ist. Die Schwerpunkte der einzigartigen Ganzjahres-Tourismusdestination liegen in der regionalen Vernetzung und Entwicklung von touristischen Angeboten sowie deren Vermarktung in den Bereichen Gesundheit und Bewegung sowie Genuss und Kulinarik.Der Postbus bringt jährlich mit seinen rund 2.300 Bussen ca. 208 Mio. Fahrgäste an ihr Ziel und fährt auch überall dort, wo es sonst keine öffentliche Anbindung gibt. Die Busse sind täglich in rund 1.800 Gemeinden unterwegs und sorgen damit für öffentliche Verbindungen im ländlichen Raum. Postbus als größtes Busunternehmen in Österreich übernimmt Verantwortung für die kommenden Generationen und wird langfristig auf klimaschonende Antriebe umstellen. Als einziges Busunternehmen in Österreich hat Postbus bereits Pilotprojekte im Bereich der E-Mobilität und mit Wasserstoffantrieb umgesetzt.