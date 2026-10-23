i Viele wollen der nächste "James Bond" nach Daniel Craig werden. istockphoto ("Heute"-Montage; istockphoto ("Heute"-Montage; REUTERS/Luke MacGregor/Files Warten hat ein Ende Nur noch drei! James-Bond-Entscheidung steht bevor Amazon MGM Studios hat die finalen Kandidaten für die legendäre Agenten-Rolle nach London geladen. Wer wird der nächste 007? Von Heute Entertainment 23.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Suche nach dem neuen James Bond geht in die heiße Phase. Amazon MGM Studios lässt die letzten verbliebenen Bewerber für die wohl begehrteste Rolle Hollywoods zu finalen Probeaufnahmen antreten.

Die Screen-Tests könnten noch am heutigen Freitag beginnen und sich bis in die nächste Woche ziehen. Insgesamt wurden mindestens vier Einladungen verschickt, die Aufnahmen finden in London statt.

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Zwei Namen tauchen nach Angaben von "The Hollywood Reporter" und "Deadline" besonders häufig auf: Callum Turner (36), zuletzt in der Liebeskomödie "One Night Only" zu sehen, und Jack Lowden (36), bekannt aus der Agentenserie "Slow Horses". Auch Josh O'Connor (36) aus "The Crown" soll demnach zu den Auserwählten gehören. Über "Blood & Sinners"-Darsteller Jack O'Connell (36) wird aber seit einiger Zeit ebenfalls gemunkelt.

Zwei große Namen sind raus

Wer hingegen nicht mehr im Rennen ist: Jack O Connell und Jacob Elordi. Die beiden Schauspieler, die zuletzt immer wieder für die Rolle gehandelt wurden, erhielten offenbar keine Einladung zu den finalen Tests.

Die verbleibenden Kandidaten werden auf Herz und Nieren geprüft. Neben Stunts müssen die Schauspieler ihre Präsenz vor der Kamera und ihr Können in Dialogszenen beweisen. Ursprünglich waren die Tests für Anfang Oktober geplant, wegen Terminkonflikten der Finalisten wurden sie verschoben.

Wann fällt die Entscheidung?

Eine Verkündung des neuen Bond wird bis Ende des Jahres erwartet. Der Kinostart ist für 2028 angepeilt. Regie führt "Dune"-Macher Denis Villeneuve, das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Autor Steven Knight.

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Turner galt bereits Anfang des Jahres als Favorit. Lowden rückte zuletzt in den Vordergrund, nachdem sein "Slow Horses"-Kollege Gary Oldman angedeutet haben soll, dass der Schotte auf der Shortlist stehe. Zuletzt setzte sich Daniel Craig bei den Screen-Tests vor rund 20 Jahren unter anderem gegen Henry Cavill durch und blieb Bond von 2006 bis 2021.