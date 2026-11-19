i Elektroauto beim Aufladen pixabay.com Akku-Revolution aus Japan Neuer Japan-Akku hält Millionen Kilometer Toshiba hat erste Muster seiner neuen Batterie ausgeliefert. Sie soll 15.000 Ladezyklen überstehen - genug für mehrere Autoleben. Von Technik Heute 19.11.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elektroautos haben ein Haltbarkeitsproblem - zumindest, wenn es um intensive Nutzung geht. Normale E-Auto-Akkus schaffen nur einige tausend Vollzyklen. Für den privaten Pkw-Alltag reicht das zwar meist problemlos, doch bei Nutzfahrzeugen im Dauereinsatz sieht das anders aus.

Toshiba hat nun eine Lösung präsentiert: Die neue SCiB-Nb-Batterie setzt auf eine Anode aus Niob-Titanoxid statt auf das übliche Graphit. Damit soll die Zelle extrem hohe Ladeleistungen verkraften und deutlich länger halten als herkömmliche Akkus.

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Wie Chip.de berichtet, soll der neue Akku rund 15.000 Ladezyklen überstehen. Rechnet man das auf ein Elektroauto mit 400 Kilometern Reichweite hoch, ergäbe das theoretisch rund sechs Millionen Kilometer. Eine beeindruckende Zahl, auch wenn sie in der Praxis von vielen Faktoren abhängt.

Schnellladung in nur zehn Minuten

Neben der extremen Langlebigkeit überzeugt die Batterie auch beim Laden: In nur zehn Minuten soll sie auf 80 Prozent aufgeladen werden können. Das macht sie besonders interessant für Fahrzeuge, die im Dauerbetrieb laufen und wenig Standzeiten haben.

Toshiba zielt mit der Technologie bewusst nicht auf private Pkw-Käufer ab. Die SCiB-Nb-Batterie ist für Anwendungen gedacht, bei denen Akkus besonders hart arbeiten müssen: Stadtbusse, Lieferfahrzeuge, Lkw oder Baumaschinen. In Brasilien wurde sie bereits in einem elektrischen Bus-Prototyp getestet.

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Nachteil: Geringere Reichweite

Ganz ohne Kompromisse kommt die neue Technik allerdings nicht. Die Energiedichte ist niedriger als bei anderen modernen Akkus. Für Toshiba hat aber die Kombination aus Sicherheit, Schnellladefähigkeit und Lebensdauer Priorität - nicht die maximale Reichweite pro Ladung.