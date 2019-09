Neuer ÖFB-Einser? Payer: "Stankovic logische Wahl"

von Alex Klein - Cican Stankovic, Alexander Schlager oder Pavao Pervan? Einer dieser drei Torhüter wird in Abwesenheit des klublosen Heinz Lindner im EM-Quali-Match gegen Lettland (Fr., 20.45 Uhr) in Salzburg das Debüt als Nummer eins geben. "Heute" fragte Ex-Teamgoalie Helge Payer, wer aus diesem Trio die richtige Wahl ist.

Goalies im "Heute"-Check:

"Ein ziemlich kompletter Torhüter", analysiert Payer den 26-jährigen Salzburg-Keeper. "Was mir sehr gut gefällt: Fehler verunsichern ihn nicht, er behält stets die Ruhe.""Er ist der perfekte Torwart-Schwiegersohn", weiß Payer über den 23-jährigen LASK-Torhüter. "Immer freundlich und ruhig. Seine sichere Ausstrahlung ist fantastisch." Aber: "Er ist zum ersten Mal dabei. Mehr Zeit zum Eingewöhnen würde nicht schaden.""Weckt man ihn um drei Uhr nachts, würde er acht von zehn Mal solide spielen", beschreibt Payer den Wolfsburg-Legionär."Stankovic hofft sehr auf einen Einsatz. Zu Recht: Er wäre die logische Wahl.""Heute" checkt die heißesten Teamgoalie-Kandidaten Cican Stankovic und Alexander Schlager. Ergebnis: Der LASK-Keeper hat die besseren Werte. Er kassiert weniger Gegentore pro Spiel, zeigt mehr Paraden, spielt öfter mit und schlägt auch die genaueren langen Bälle. Stankovic hat bei der Passgenauigkeit die Nase vorn – speziell in der eigenen Hälfte. Pavao Pervan fehlt, er spielte in dieser Saison noch nicht für Wolfsburg.