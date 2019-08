Neuer Trailer für "The Marvelous Mrs. Maisel"

In Staffel drei geht Komikerin Midge auf Tour. Ab Dezember gibt's die neuen Folgen auf Amazon Prime zu sehen.

Es ist die Chance ihres Lebens: Midge aka The Marvelous Mrs. Maisel (Rachel Brosnahan) soll mit dem Sänger Shy Baldwin (Leroy McClain) auf Tour gehen. Ihr Ex-Mann Joel (Michael Zegen) unterstützt das Vorhaben, doch es gibt noch ganz andere Hindernisse zu überwinden...Denn auch in Midges Freundes- und Verwandtenkreis stehen große Veränderungen an. Ihr Vater Abe (Tony Shalhoub) hat seinen Uni-Posten aufgegeben, wodurch seine Familie kein Anrecht mehr auf ihre schmucke New Yorker Wohnung hat.Außerdem will Midges Agentin Susie (Alex Borstein) nun auch die große Konkurrentin ihres Schützlings, die hinterhältige Sophie Lennon (Jane Lynch), vertreten. Ob da genug Zeit für die Baldwin-Tour bleibt?Die dritte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" ist ab 6. Dezember 2019 auf Amazon Prime verfügbar. (lfd)