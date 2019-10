Neues Auto: Sitz war mit Klopapier "gepolstert"

René H. kaufte sich um 30.000 Euro ein neues Auto. Seither ist er Stammgast in der Werkstatt. Der Sitz war mit Klopapier gestopft, Klopfgeräusche nerven beim Fahren – der Ärger ist groß!

Ständig in der Werkstatt

"Freude am Fahren" kennt René H. (23) aus der Donaustadt nur aus der Werbung. Sein neues Auto brachte ihm nix als Ärger. "Vor einem halben Jahr habe ich mir einen Mazda 3 gekauft. Der Sitz war gebrochen."Der Schaden wurde angeblich nur notdürftig repariert. "Die Abdeckung wurde angeklebt und Klopapier reingesteckt. Das ist aber aufgegangen." Statt Schaumstoff quoll WC-Papier heraus. Damit nicht genug: "Das Auto scheppert die ganze Zeit. Ich war schon zwölf Mal in der Werkstatt. Jedes Mal brauche ich einen Urlaubstag", ärgert sich der Angestellte."Wir bemühen uns, ihm zu helfen", erklärt eine Sprecherin des Autohändlers in Wieden. "Beim Sitz gab es einen Produktionsfehler, er ist von uns sofort behoben worden, als die Ersatzteile da waren." Es sei ein Garantiefall gewesen. René H. reicht es trotzdem: "Am liebsten würde ich das Auto verkaufen!" Kl-o-ge Idee.