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Intelligente Heizungssteuerung über Smartphone-App
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Smart heizen

Neues Bosch-Thermostat senkt Heizkosten

Mit einem neuen smarten Thermostat will Bosch beim Energiesparen helfen. Das Gerät erledigt den hydraulischen Abgleich automatisch.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 22:12
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Laut dem aktuellen Heizspiegel der Beratungsgesellschaft co2online müssen sich Verbraucher auch in den kommenden Jahren auf steigende Kosten für Energieträger wie Erdgas, Öl oder Holzpellets einstellen. Smarte Technik kann hier Abhilfe schaffen.

Das bedeuten die Zahlen auf deiner Heizung wirklich

Mit dem TRV II [+M] PRO bringt Bosch nun ein smartes Heizkörperthermostat auf den Markt, das die Wärme bedarfsgerecht verteilen und so beim Energiesparen helfen soll.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das intelligente Thermostat führt den hydraulischen Abgleich im Betrieb automatisch durch, heißt es auf computerbild.de. Dafür analysiert das Gerät das Aufheizverhalten jedes Heizkörpers und stimmt die Wärmeverteilung im Haus darauf ab.

Plastikklappe an der Heizung: Das steckt dahinter

Flexible Smart-Home-Integration

Das neue Bosch-Thermostat ist Matter-kompatibel und ermöglicht damit eine herstellerunabhängige Smart-Home-Integration. Steuern lässt sich das Gerät über die Bosch-Smart-Home-App. Per Smartphone können individuelle Temperaturprofile erstellt und Heizzeiten festgelegt werden.

Ab dieser Temperatur solltest du heizen

Das smarte Heizkörperthermostat TRV II [+M] PRO ist bereits auf der Bosch-Website gelistet. Details zum Preis und zur Verfügbarkeit stehen allerdings noch aus.

tec,25.09.2026, 22:12
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