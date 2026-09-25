Neues Bosch-Thermostat senkt Heizkosten

Laut dem aktuellen Heizspiegel der Beratungsgesellschaft co2online müssen sich Verbraucher auch in den kommenden Jahren auf steigende Kosten für Energieträger wie Erdgas, Öl oder Holzpellets einstellen. Smarte Technik kann hier Abhilfe schaffen.
Mit dem TRV II [+M] PRO bringt Bosch nun ein smartes Heizkörperthermostat auf den Markt, das die Wärme bedarfsgerecht verteilen und so beim Energiesparen helfen soll.
Das intelligente Thermostat führt den hydraulischen Abgleich im Betrieb automatisch durch, heißt es auf computerbild.de. Dafür analysiert das Gerät das Aufheizverhalten jedes Heizkörpers und stimmt die Wärmeverteilung im Haus darauf ab.
Das neue Bosch-Thermostat ist Matter-kompatibel und ermöglicht damit eine herstellerunabhängige Smart-Home-Integration. Steuern lässt sich das Gerät über die Bosch-Smart-Home-App. Per Smartphone können individuelle Temperaturprofile erstellt und Heizzeiten festgelegt werden.
Das smarte Heizkörperthermostat TRV II [+M] PRO ist bereits auf der Bosch-Website gelistet. Details zum Preis und zur Verfügbarkeit stehen allerdings noch aus.