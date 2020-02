Neues Helene Fischer-Album noch in diesem Jahr

Schlager-Königin Helene Fischer hat offenbar ihre musikalische Auszeit beendet - im Herbst kommt ein neues Album!

Musikalische Auszeit

Im April live in Salzburg

Auf diese Nachricht haben alle Fans von Helene Fischer (35) gewartet. Nein, die Schlager-Königin ist (noch) nicht wieder mit ihrem Ex Florian Silbereisen vereint - das ist weiterhin "nur" ein unbestätigtes Branchen-Gerücht ("Heute" hat berichtet) . Doch es gibt noch in diesem Jahr - genauer gesagt im Herbst - musikalischen Nachschub!Nach ihrem Erfolgsalbum "Helene Fischer", welches im Mai 2017 erschien, gibt es laut "Schlager.de" also bald Neues von der gebürtigen Polin zu hören. Wie das neue Album heißen wird, ist noch nicht bekannt.Überhaupt ist es in letzter Zeit um die 35-Jährige eher leise geworden. Sie selbst hatte sich eine Pause gegönnt, ihre Fans mussten sich mit wenigen Auftritten zufrieden geben.In Österreich freut man sich deshalb umso mehr auf den 4. April, wenn Helene in Bad Hofgastein ein spektakuläres Open-Air-Konzert geben wird. Die Vorbereitungen für das Event, bei dem bis zu 35.000 Gäste erwartet werden, laufen bereits auf Hochtouren.Die Messlatte und die Erwartungshaltung für das neue Album sind enorm: Ihr erfolgreichstes Album "Farbenspiel" erreichte zwölffachen Platinstatus. Ihr Über-Hit "Atemlos durch die Nacht" war daran sicherlich nicht unbeteiligt.Zuletzt steuerte Helene den Titelsong zum Kinofilm "Traumfabrik" bei - zur Überraschung vieler in Englisch