Neue Lichtattraktion auf dem Linzer Hauptplatz

Es wird bunt auf dem Linzer Hauptplatz zur Weihnachtszeit. Dort gibt es nämlich eine neue Attraktion zu bewundern, wenn es dunkel wird.

Es ist eine sehr bunte Neuerung, die sich die Stadt Linz da einfallen hat lassen.So verwandelt sich die Fassade des Hotel Wolfinger mehrmals täglich in eine farbenfrohe und vor allem bewegte Weihnachtsgeschichte.Täglich von 17 bis 20.30 Uhr werden im Halbstundentakt jeweils vier Minuten lang weihnachtlich-winterliche Projektionen auf die Hausfassade gezaubert. Dabei wird unter anderem das Weihnachts- Wimmelbild des Linz-Tourismus zum Leben erweckt (hier online zu sehen).Aber nicht nur das, denn auch der Christbaum am Hauptplatz präsentiert sich in funkelndem Licht. Zehn verschiedene Farbstimmungen lassen den Baum ab dem bevorstehenden 1. Adventwochenende festlich glitzern und erstrahlen.