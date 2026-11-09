i Frostbelag auf einer Metallstange pixabay.com Forschung aus Südkorea Neues Material lässt Eis einfach abrutschen Forscher aus Korea haben eine Beschichtung entwickelt, die Eis bei 20 Grad Neigung löst - ein Durchbruch für Flugzeuge und Schiffe. Von Technik Heute 09.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eis auf Flugzeugen, Schiffen oder Windkraftanlagen ist ein echtes Problem. Es erhöht das Gewicht, beeinträchtigt die Funktion und muss oft aufwendig entfernt werden. Ein Forscherteam aus Südkorea hat jetzt eine Lösung präsentiert, die dafür sorgen könnte, dass Eis ganz von selbst verschwindet.

Die Wissenschaftler der Soongsil University in Seoul haben eine spezielle Beschichtung entwickelt. In Labortests sank die Haftung von Eis auf dieser Oberfläche um satte 98,6 Prozent. Auf einer beschichteten Aluminiumfläche rutschte das Eis bereits bei einer Neigung von nur 20 Grad ab.

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Die eisabweisende Schicht basiert auf einer Kombination aus verschiedenen Silikonen und Silikonöl, heißt es bei Forschung und Wissen. Das Besondere: Das Material haftet stark am Metall, lässt aber Eis leicht los. Die Studie erschien im renommierten Fachmagazin Nature Communications.

So funktioniert die Beschichtung

Der Trick liegt in der Molekülstruktur. Die Beschichtung enthält spezielle Bindungen, die unter Belastung vorübergehend aufbrechen und sich dann neu anordnen können. Dadurch wird die Kraft, die auf das Eis wirkt, über die gesamte Oberfläche verteilt - und das Eis löst sich viel leichter.

In Tests blieb Eis auf blankem Kupfer selbst nach 60 Sekunden fest haften. Auf der beschichteten Oberfläche begann es dagegen schon nach einer halben Sekunde zu gleiten und war nach sechs Sekunden komplett abgelöst.

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Noch in der Testphase

Die Forscher sehen mögliche Anwendungen bei Schiffen in Polarregionen, Flugzeugen, Windkraftanlagen und Kühlhäusern. Allerdings muss sich erst zeigen, wie das Material unter realen Bedingungen funktioniert - etwa bei Regen, UV-Strahlung oder Temperaturwechseln. Die industrielle Erprobung steht noch aus.