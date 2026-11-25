i Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek (v.l.) bei der Premiere des ARD Fernsehfillms Tatort - Zwischenwelten IMAGO/Future Image Sie ermitteln in München Nach Kult-Duo: Neues "Tatort"-Team feiert Premiere Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer lösen im Jänner ihren ersten gemeinsamen Fall im ORF. Sie folgen auf das Kult-Duo Batic und Leitmayr. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Münchner Tatort bekommt ein neues Ermittler-Duo: Carlo Ljubek (50) und Ferdinand Hofer (33) werden Anfang 2027 erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen. Der Fall "Zwischenwelten" feiert am 10. Jänner (ORF2, 20.15 Uhr) seine TV-Premiere.

Ljubek übernimmt die Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak, während Hofer als Kalli Hammermann ermittelt.

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Im neuen Fall auch sollen auch weitere deutsche Stars mitwirken: Stefan Betz, Sophie von Kessel, Franz Pätzold, Antje Traue, Meltem Kaptan und Ronald Zehrfeld mit.

Ende einer Ära

Das neue Team tritt ein schweres Erbe an: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl hatten sich im April nach ihrem 100. Fall als Batic und Leitmayr vom Münchner Tatort verabschiedet. Die beiden prägten den Krimi-Klassiker über Jahrzehnte.

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Ferdinand Hofer ist dem Münchner Tatort bereits seit 2014 als Assistent von Kalli Hammermann verbunden. Nun steigt er zum vollwertigen Ermittler auf.