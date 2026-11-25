Der Münchner Tatort bekommt ein neues Ermittler-Duo: Carlo Ljubek (50) und Ferdinand Hofer (33) werden Anfang 2027 erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen. Der Fall "Zwischenwelten" feiert am 10. Jänner (ORF2, 20.15 Uhr) seine TV-Premiere.
Ljubek übernimmt die Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak, während Hofer als Kalli Hammermann ermittelt.
Im neuen Fall auch sollen auch weitere deutsche Stars mitwirken: Stefan Betz, Sophie von Kessel, Franz Pätzold, Antje Traue, Meltem Kaptan und Ronald Zehrfeld mit.
Das neue Team tritt ein schweres Erbe an: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl hatten sich im April nach ihrem 100. Fall als Batic und Leitmayr vom Münchner Tatort verabschiedet. Die beiden prägten den Krimi-Klassiker über Jahrzehnte.
Ferdinand Hofer ist dem Münchner Tatort bereits seit 2014 als Assistent von Kalli Hammermann verbunden. Nun steigt er zum vollwertigen Ermittler auf.