i Minimalistischer Apple-Arbeitsplatz pixabay.com macOS 27.3 Neues Symbol auf dem Mac: Das bedeutet es Apple führt mit macOS 27.3 ein neues blaues Symbol in der Menüleiste ein. Es zeigt an, wenn eine App andere Programme auf deinem Mac steuert. Von Technik Heute 20.11.2026, 10:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mac-Nutzer werden bald ein neues Icon bemerken: In der rechten oberen Ecke ihres Bildschirms taucht ein blaues Symbol auf, das wie ein Stapel hinter dem Mauszeiger aussieht. Doch keine Sorge, dabei handelt es sich um ein neues Sicherheitsfeature von Apple.

Der Grund für die Neuerung: Immer mehr KI-Tools wie ChatGPT oder Claude Code brauchen umfassende Zugriffsrechte, um einen Mac vollständig steuern zu können. Vielen Nutzern ist dabei nicht klar, was sie damit eigentlich freigeben.

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Wie Macwelt berichtet, zeigt das neue Symbol an, dass eine App gerade andere Programme auf deinem Mac steuert. Mit macOS 27.3 teilt Apple die bisherige Einstellung "Gerätesteuerung und Datenzugriff" in zwei Bereiche: "Bedienungshilfen" und "System & App Protection Override".

Apple macht Freigaben schwieriger

Apple erschwert es künftig auch, solche Zugriffsrechte zu erteilen. Statt ein App-Symbol einfach in eine Liste zu ziehen, musst du die App aus einer Liste auswählen. Dann informiert ein Warndialog darüber, welche Daten die App einsehen, ändern und exportieren kann.

Klickst du auf das neue Symbol in der Menüleiste, siehst du alle Apps, die gerade Steuerungsrechte für andere Programme haben. Apple empfiehlt, nicht die Komplettfreigabe zu erteilen, sondern nur Zugriff auf einzelne Ordner oder Apps zu gewähren.

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Wann kommt das Update?

Die finale Version von macOS 27.3 "Golden Gate" wird voraussichtlich Anfang bis Mitte Dezember erscheinen. Bis dahin läuft noch die Beta-Testphase für Entwickler.