Neueste Selfie-Tote war erst 14 Jahre alt

Ein 14-jähriges Mädchen ist beim Versuch, ein Selfie von einem Hochhaus aus zu schießen, zehn Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Die Jugendliche starb im Spital.

Eine 14-Jährige hat in Spanien bei einem Selfie ihr Leben verloren. In Madrid traf sich die Jugendliche am Samstagabend mit Freundinnen am Dach des zehnstöckigen Gebäudes, in dem die Großmutter des Mädchens lebt. Als sie mit ihrem Smartphone Selfies zu schießen begann, gab eine Dachluke aus Plastik unter ihren Füßen nach.Die Schülerin stürzte zehn Stockwerke tief auf den harten Boden des Stiegenhauses ab. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt von Rettungskräften ins Spital gebracht, verstarb dort allerdings wenig später. Selfies haben sich weltweit zu einer nicht zu unterschätzenden Todesursache entwickelt.Immer wieder verunglücken Personen beim Versuch, besonders spektakuläre Selbstaufnahmen zu knipsen. Instagram-Star Madalyn Davis kostete ein solches Foto das Leben. Sie stürzte im australischen Sydney von einem Kliff und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen:Der Hawksbill Craig ist ein berühmter Aussichtspunkt im Ozark National Forest. Hier machten schon viele Touristen spektakuläre Selfies. Für die 20-jährige Studentin Andrea Norton ging das aber tödlich aus: