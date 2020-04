Neun BH-Mitarbeiter an Corona-Virus erkrankt

Der Corona-Virus macht auch vor Bezirkshauptmannschaften kein Halten. Neun Mitarbeiter der BH Braunau sollen (bislang) positiv auf CoVid19 getestet worden sein.

Wie Bezirkshauptmann Gerald Kronberger der Rundschau gegenüber bekannt gab, wurden bis dato neun Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet.Sie wurden ohne weiteren Kontakt zu anderen Mitarbeitern umgehend in häusliche Isolation geschickt.„Da ich als Leiter des Einsatzstabes dafür Sorge tragen muss, dass der Krisenstab einsatzfähig bleibt, wurden Massentests in der Behörde durchgeführt. Derzeit sind alle Mitarbeiter an der BH Braunau negativ getestet", so Kronberger.Mit Letztstand 8 Uhr, sind im Bezirk Braunau am Inn 76 Menschen an Covid19 erkrankt. Bisher positiv getestet wurden laut Land OÖ insgesamt 90 Personen.In OÖ gibt es aktuell 1.132 Erkrankte. 4.898 Personen sind in Quarantäne, 94 im Spital, 31 auf Intensiv. 23 Personen sind bislang am Virus verstorben.Mehr Details aus den einzelnen Bezirken gibt's >>hier