Neun Jugendlichen drohen lange Haftstrafen

Neun Jugendliche stehen heute in Wels unter anderem wegen Erpressung und Raubes vor Gericht. Ein Angeklagter (18) soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht haben.

Acht weitere Jugendliche vor Gericht

Dieser Vorwurf ist einfach nur widerlich. Ein 18-Jähriger soll Anfang dieses Jahres, am 10. Februar, in Ried/I. über ein ein Jahr jüngeres Mädchen regelrecht hergefallen und es sexuell missbraucht haben.Laut Anklageschrift war das Opfer zum Zeitpunkt der Tat müde, stark betrunken und durch Schlafmittel beeinträchtigt.Der Beschuldigte, ein Österreicher mit türkischen Wurzeln, muss sich heute vor dem Welser Landesgericht verantworten. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.Des weiteren sind heute in der selben Verhandlung auch noch acht weitere Jugendliche angeklagt. Die Beschuldigten aus Tschetschenien, Bosnien, Angola, dem Irak und Syrien sollen vergangenen März in Tumeltsham (Bez. Ried/I.) einen Burschen brutal ausgeraubt und erpresst haben. Die Beute betrug laut Anklage 210 Euro.Zudem sollen sie ein anderes Opfer ebenfalls bedroht haben. Wenn der Bursche nicht sofort 500 Euro herausrücke, werde es Schläge ins Gesicht geben, sollen die mutmaßlichen Täter gesagt haben.Je nach Alter drohen ihnen bis zu zehn Jahre Haft. Der Prozess ist bis 18 Uhr am Abend angesetzt.