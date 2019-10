34-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall getötet

Der Notarzt konnte das Leben des Mannes nicht mehr retten. Bild: iStock/Symbolbild

Am Freitag ereignete sich auf der A4 im Bezirk Neusiedl am See ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei kam ein 34-jähriger Pkw-Lenker ums Leben.