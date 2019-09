Neustädter Messerstecher: Jetzt Asyl-Aberkennung?

Gegen jenen 21-Jährigen, der dem Türsteher des Café Premiere einen Halsstich verpasst hatte, wurde jetzt ein Asyl-Aberkennungs-Verfahren eingeleitet.

Security Markus H. hatte Riesenglück – ein paar Millimeter weiter und der Türsteher des in Wiener Neustadt legendären Café Premiere wäre möglicherweise verblutet.Rückblick – was war passiert? Ein 21-jähriger Syrer hatte betrunken Mädchen angebaggert, der bullige Türsteher komplementierte den jungen Mann aus dem Lokal. Draußen "rächte" sich der Flüchtling, verpasste dem 38-Jährigen einen Messerstich in den Hals – "Heute" berichtete. Der Security wurde ins Spital gebracht, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Familie des Syrers stattete dem 38-Jährigen dann einen Überraschungsbesuch im Krankenhaus ab. Weil ihm dabei ganz und gar nicht wohl war, ging Markus H. auf Revers heim – mehr dazu hier Wr. Neustadts Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz forderte bereits die sofortige Abschiebung des 21-Jährigen, jetzt wurde ein Asyl-Aberkennungs-Verfahren eingeleitet, wie FP-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl am Freitag berichtete."Wer sich in Niederösterreich nicht an unsere Gesetze hält, hat jegliches Bleiberecht verloren", so Waldhäusl. Und: "Es wurde nach der Tat umgehend ein Aberkennungsverfahren seines Asylstatus' eingeleitet. Wenn dieses rechtskräftig wird, sind es nur noch wenige Schritte bis zu der Abschiebung des 21-Jährigen.""Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Flüchtende in unserem Land Schutz und Hilfe erfahren sollen", erklärt der FP-Politiker, "wer allerdings auf unsere Landsleute losgeht, hat jedes Recht auf einen Aufenthaltstitel verwirkt."