Niavarani hat Herz für Bauchredner

Eigentlich hat Michael Niavarani eine Abneigung gegen Bauchredner, doch bei Tricky Niki (Nikolas Sedlak) macht der "Simpl"-Hausherr eine Ausnahme.

"So wie der das macht, finde ich es gut", so Nia bei der Premiere von "NIKIpedia". "Die definitiv beste Premiere meines Lebens. Ich war so entspannt wie nie zuvor an so einem speziellen Abend. So entspannt und euphorisch, dass ich sogar einen Teil der Zugabe vergessen habe", lacht Niki.