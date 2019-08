Nicht angegurtet! Lenker tot, junge Frau im Spital

Rettungswagen brachte Frau ins Klinikum Amstetten. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com (Symbol)

Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag auf der B 36 in Yspertal (Melk): Ein 39-Jähriger starb bei einem Frontalcrash, eine 25-Jährige wurde verletzt.

Tragödie kurz vor Mitternacht im Bezirk Melk: In einer langgezogenen Rechtskurve auf der B 36 kam ein 39-Jähriger mit seinem Wagen ins Schleudern, knallte mit der Beifahrerseite frontal in das Auto einer 25-jährigen Waldviertlerin. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der 39-jährige Lenker im Wrack eingeklemmt.



Die Rettungskräfte bargen den Mann aus dem Wrack, der 39-Jährige starb vor Ort, er dürfte laut Polizei nicht angegurtet gewesen sein. Die junge Waldviertlerin wurde verletzt per Rettung ins Amstettener Spital gebracht. Die B 36 war bis 2 Uhr früh gesperrt. (Lie)