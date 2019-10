Nick Cave kommt mit den Bad Seeds nach Wien

Mit dem eben erst erschienenen neuen Album "Ghosteen" geht der Musiker im Frühjahr 2020 auf große Tournee.

"Ghosteen" heißt das neue Album von Nick Cave and The Bad Seeds, das am 4. Oktober veröffentlicht worden ist. Mit den neuen Songs und all den alten Hits im Gepäck wird der Australier ab April 2020 Europa und die britischen Inseln bereisen.Im Zuge dessen gastiert der 62-jährige Cave, der neben seiner Musik auch Bücher schreibt und Filmmusik komponiert, am 1. Juni 2020 in der Wiener Stadthalle.Tickets für das Konzert von Nick Cave und seinen Bad Seeds gibt es ab dem 25. Oktober 2019, 10 Uhr, zu kaufen.