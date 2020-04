Spaziergänger hat pfiffige Idee für Social Distancing

Um sich trotz Corona-Pandemie im Freien bewegen zu können, hatte sich ein Spaziergänger in Deutschland eine besonders kreative Idee einfallen lassen.

Zu Hause bleiben ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Wer sich die Füße vertreten will, soll das auf ein zeitliches Minimum begrenzen und darauf achten, dass er einen ausreichend großen Abstand zu seinen Mitmenschen einhält. Was hierzulande gilt, ist auch in Deutschland gelebte Praxis.Ein Spaziergänger im deutschen Stuttgart hat nun einen ausgefallenen Plan in die Tat umgesetzt. Nick Delisio, ein in Stuttgart lebender US-Amerikaner, begab sich in einen aufblasbaren Riesen-Ball, mit dem er durch die Straßen schlenderte.Der Ball stellt einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen fest. Wirklich alltagstauglich ist diese Vorgehensweise natürlich nicht. Aber mit seiner Aktion sorgte Delisio für zahlreiche Lacher. Und ein Hingucker ist die Spaßaktion allemal, wie das Video oben beweist.