Nick Nolte radelt rosa durch Malibu

Früher war der 78-Jährige oft blau unterwegs, jetzt setzt er allerdings auf nüchterne Fitness.

Ist es nun rosa oder pink? Da scheiden sich die Geister. In jedem Fall ist das Outfit aufsehenerregend, in dem sich Nick Nolte auf seinen Drahtesel setzte.Früher machte der Charakterdarsteller häufig durch seinen übermäßigen Alkoholkonsum Schlagzeilen, heute verzichtet der dreifach Oscar-nominierte Schauspieler ("Der Herr der Gezeiten", "Der Gejagte", "Warrior") auf Hochprozentiges und kommt auch modisch nicht vom Weg ab. Mehr dazu in unserer Bildstrecke (siehe oben).Zuletzt war Nolte in Til Schweigers US-Remake von "Honig im Kopf" zu sehen, demnächst kann man ihn unter anderem in der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" bewundern.(lfd)