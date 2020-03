Nicki Minajs Ehemann steht wieder vor Gericht

Der Mann der US-Rapperin Nicki Minaj muss zum zweiten Mal wegen eines Sexualverbrechens vor den Haftrichter.

Sexualverbrecher plädiert auf "nicht schuldig"

Kenneth Perry (41) wurde laut " TMZ " am Mittwoch in Gewahrsam genommen, nachdem er sich den Behörden freiwillig gestellt hat. Der Mann der Rapperin Nicki Minaj (37) hat es verabsäumt, sich als verurteilter Sexualverbrecher im US-Bundesstaat Kalifornien zu registrieren. Nach seinem Umzug von New York an die amerikanische Westküste im letzten Jahr wäre er dazu verpflichtet gewesen. Perry wurde 2018 der Prozess gemacht, weil er im Teenager-Alter eine ebenfalls Minderjährige vergewaltigt hat.Den Behörden fiel Perrys verabsäumte Meldung bereits bei einer Verkehrskontrolle im letzten Jahr auf. Doch auch nach einer Strafzahlung und mehreren Gefängnisstunden ist er seiner Pflicht nicht nachgekommen.Vor dem zuständigen Haftrichter hat die Staatsanwaltschaft gefordert, Perry unter Hausarrest zu stellen. Er selbst plädiert auf "nicht schuldig", sein Anwalt schlägt dem Gericht eine Kaution von 100.000 Dollar und das Tragen einer Fußfessel vor.Bis auf Weiteres wird Perry, der seit 2019 mit Nicki Minaj verheiratet ist, unter Behördenkontrolle gestellt. Auch sein Ausweis wurde ihm abgenommen und er darf sich nur noch in Südkalifornien aufhalten. Nicki Minaj hat bislang noch kein Statement abgegeben, dürfte aber weiterhin von seiner Unschuld überzeugt sein. Denn auch in Perrys Vergewaltigungs-Prozess im Jahr 2018 stärkte sie ihren Mann den Rücken