Nickie Minaj hat eine Mode-Linie mit Fendi

"Wir leben in einem Zeitalter, in dem Frauen sich nicht mehr schlecht fühlen sollten, wenn sie nicht mehr so dünn sind wie früher," so Nicki Minajs Botschaft zu ihrer Mode-Kollektion.

Rapperin Nicki Minaj bringt eine Kollektion mit Luxuslabel Fendi heraus. Und sie hat auch eine Botschaft für kurvige Frauen wie sie selbst.

Bereits im Juli diesen Jahres kamen Spekulationen auf, Rapperin Nicki Minaj würde eine Kooperation mit Fendi andenken, als diese eine Ankündigung auf Instagram postete. Nun bestätigten sich die Gerüchte durch die neuesten Instagram-Postings."Fendi Prints On" nennt sich die Sonderkollektion. Ab 14. Oktober 2019 wird diese erhältlich sein. Es wird auch eine Linie für Herren und Kinder geben. Im Sortiment werden Bikinis, Bodysuits und Bodycon-Kleider enthalten sein.Nicki Minajs Vorliebe für das Designer-Label ist bekannt. Diese fußte schließlich in der Idee einer Zusammenarbeit. Darüber rappte sie dann im Refrain eines Songs und davon angesprochen fragte die Marke schließlich bei ihr an.Pink und Silber werden die vorherrschenden Farben sein. Vor allem kurvenreiche Frauen mit einer Botschaft ansprechen. " Wir Frauen denken uns, wenn wir alte Fotos von uns anschauen: "So dünn war ich einmal." Ich möchte Mädchen sagen, dass das nicht notwendig ist. Es ist okay zuzunehmen und einen großen Hintern zu haben. Wenn du Kurven hast, sei stolz auf sie - liebe die Haut, in der du steckst."„Bestimmte Marken waren schon immer gefragt, weil wir unser ganzes Leben lang Rapper über sie singen hören, und wir dachten, dass diese Marken eine Art Erfolg im Leben bedeuten. Und dann, wenn man sie sich tatsächlich leisten kann, fühlt es sich an wie: 'Wow, ich habe eines meiner Ziele erreicht, zumindest in der Modewelt'", erklärte Minaj in einem Interview mit Elle„Was uns an Nicki gefiel ist, dass sie mit weiblichen Codes spielt, aber aus ihrer Sicht, nämlich die einer sehr starken, unabhängigen und erfolgreichen Frau. Sie spricht davon, stark zu sein und zu bekommen, was sie will, und ich denke, dass es für Frauen irgendwie befreiend ist", kommentierte Fendis Kreativdirektorin laut Elle die Zusammenarbeit.