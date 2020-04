Abgeordneter enthüllt, wie Schulpause nun aussieht

Nico Marchetti, Nationalratsabgeordneter der ÖVP, postete am Mittwoch ein Video auf Facebook, in dem er Schülern die Rückkehr ins Klassenzimmer ab 18. Mai kindgerecht erklärt.

Wenn das Schule macht … ein junger VP-Politiker postete mit viel Selbstironie und Augenzwinkern ein witziges Erklärvideo für die jüngsten Follower im Internet. "Die Kritik der Opposition, wir würden die Bevölkerung wie Kinder behandeln, hat mich auf eine Idee gebracht", schreibt Nico Marchetti (VP) auf seiner Facebook-Seite. "Ich finde nämlich nicht, dass wir das tun. Ganz im Gegenteil. Wir sollten viel mehr kindgerecht kommunizieren, sie sind nämlich auch ein wesentlicher Teil der Bevölkerung", schreibt der Türkise aus Favoriten im Web.Dafür wählte er eine witzige Anrede, die wirklich niemanden ausschließt: "Deswegen wende ich mich heute einmal an alle jungen Österreicherinnen und Österreicher und alle die hier lernen, üben und erforschen. Ich möchte versuchen, euch die wichtigsten neuen Regeln für die Schule einfach und ohne komplexe Politiker-Phrasen zu erklären."Eingangs bedankt sich Marchetti fürs Durchhalten, waren doch "die letzten Wochen bestimmt nicht einfach", wie er festhält. Ab 18. Mai dürfen die Sechs- bis Vierzehnjährigen wieder zurück ins Klassenzimmer. Der Abgeordnete über das System: "Ein paar Sachen werden anders sein als sonst. Du wirst nicht mit allen in der Klasse sitzen, sondern ihr werdet in zwei gleich große Gruppen geteilt. Die einen werden von Montag bis Mittwoch in der Schule sein, die anderen am Donnerstag und Freitag. Desto weniger Schüler in einer Klasse sind, desto schwerer kann man sich anstecken." In der darauffolgenden Woche wird stets getauscht.Auch an jenen Tagen, an denen Kinder unterrichtsfrei haben, gebe es aber Betreuung, auch am Nachmittag, hielt Marchetti fest. Dies betrifft vor allem jene Schüler, bei denen beide Elternteile voll berufstätig sind. Turnen und Musik werden nicht oder anders stattfinden – daher die Corona-Ansteckungsgefahr besonders hoch sei. Marchetti erklärte seinen jungen Facebook-Followern auch, dass sie eine Maske am Schulweg aufsetzen müssen – und diese erst im Klassenzimmer abnehmen sollten, dort dann "gleich ordentlich die Hände waschen".Auch für die Pausengestaltung ändert sich einiges: "Wenn du in die erste oder dritte Klasse gehst, dann bleibst du in der Pause im Klassenzimmer und wenn du in die zweite oder vierte Klasse gehst, gehst du in der Pause hinaus, am besten ins Freie – damit nicht alle gemeinsam am Gang herumwuseln. Und immer wenn du die Klasse verlässt: die Maske wieder aufsetzen und eine Armlänge Abstand halten", rät Nico Marchetti. Auch bei der Pausenregelung wird es wohl Abwechslung geben, sodass alle einmal in den Genuss von Frischluft kommen …