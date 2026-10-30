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Ein Mann aus Utrecht entwickelte eine App, mit der Nachbarn Garagenplätze teilen können.
Ein Mann aus Utrecht entwickelte eine App, mit der Nachbarn Garagenplätze teilen können.
"Heute"
Clevere Lösung für Nachbarn

Autofahrer spart mit Park-App 50.000 Euro

Ein Mann aus Utrecht entwickelte eine App, mit der Nachbarn Garagenplätze teilen können. Seit Juni haben sie bereits 50.000 Euro gespart.
Von Newsdesk Heute
30.10.2026, 19:38
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In einem Neubaugebiet in Utrecht stand man vor einem typischen Problem: Es gibt zu wenige bezahlbare Parkplätze. Ein Bewohner namens Jerphaas de Groot nahm die Sache selbst in die Hand und entwickelte eine App, die das gesamte Viertel veränderte.

Zuvor nutzten die Nachbarn eine Excel-Tabelle, um Termine für das Parken in der privaten Tiefgarage zu vereinbaren. "Das war ein totales Chaos. Es gab Doppelbuchungen, und die Leute wussten nicht, wie sie die Tabelle ausfüllen sollten", so Jerphaas.

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140 Garagenbesitzer machen mit

Mittlerweile stellen 140 der insgesamt 196 Garagenbesitzer im Quartier ihre freien Zeiten in der App bereit, meldet Focus unter Berufung auf RTV Utrecht. Rund 10.000 Parkstunden wurden so bereits von der Straße in die Tiefgaragen verlagert.

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"Seit Juni haben wir etwa 50.000 Euro an Parkkosten gespart", berichtet der Entwickler stolz. Das Prinzip entlastet nicht nur die Geldbörsen der Nachbarn, sondern verringert auch den Parkdruck auf umliegende Straßen.

App könnte überall funktionieren

Jerphaas sieht in dem Modell ein übertragbares Konzept für viele Städte mit ähnlichen Platzproblemen. Über eine Plattform können andere Stadtviertel die Software vorübergehend ausprobieren. Für die bisherigen Nutzer bleibt das Angebot vorerst kostenlos.

red, 30.10.2026, 19:38
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