Niederösterreich gehen wieder die Fahrlehrer aus

Rund 900 Fahrlehrer gibt es in Niederösterreich aktuell, besonders in den Sommermonaten sind das allerdings zu wenige.

Der Job des Fahrlehrers scheint nicht zu den beliebtesten zu gehören. Schon vor knapp zehn Jahren berichtete "Heute" über einen akuten Mangel an Fahrlehrern, im Jahr 2019 ist die Thematik immer noch hoch aktuell.Wie der "ORF NÖ" berichtet, klagen die Fahrschulen im Land immer öfter über zu wenig Personal. 72 Fahrschulen gibt es derzeit in Niederösterreich, etwa 900 Fahrlehrer sind dort beschäftigt. Diese seien aber voll ausgelastet.Das große Problem: Die Mehrheit der 900 Lehrer gehört nicht der jüngerer Generation an. Die Pensionierungen übersteigen die Neuzugänge.In der Kritik seitens der Wirtschaftskammer steht die umfangreiche Ausbildung. 360 Stunden, verteilt auf rund ein halbes Jahr, sind aktuell nötig, um den Job ausüben zu dürfen. Fachvertreter wollen die Ausbildung radikal kürzen. Das sei machbar, ohne an Qualität einzubüßen.(min)