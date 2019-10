Wenn du diese zwei Männer siehst, ruf sofort die Polizei

Die Polizei Niederösterreich ist derzeit auf der Suche nach zwei Männern, die in Wr. Neustadt mehrere Getränkeautomaten aufgebrochen haben sollen.

Laut Polizei ereignete sich der Einbruchsdiebstahl bereits am 26. Juni gegen 23.35 Uhr.Die beiden Verdächtigen sollen in einen Speisesaal in Wiener Neustadt eingebrochen sein und anschließend mehrere Getränke- bzw. Kaffeeautomaten aufgebrochen haben.Dabei wurde ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen, berichtet die Polizei. Am 4. Oktober haben die Beamten nun Lichtbilder der zwei Männer veröffentlicht.Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.