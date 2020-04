Niederösterreicher gewinnt 7,7 Millionen Euro

Der Sechsfach-Jackpot ist geknackt! Ein Niederösterreicher tippte die "sechs Richtigen" und darf sich nun über 7,7 Millionen Euro freuen.

Der Sechsfach-Jackpot bei der heutigen Lotto-Ziehung ist geknackt! Ein Glückspilz aus Niederösterreich hatte die richtigen Zahlen auf seinem Schein und darf sich nun über einen Solo-Gewinn freuen.Unglaubliche 7,7 Millionen Euro warten nun auf den Niederösterreicher. Den Mega-Jackpot holte sich der Neo-Millionär per Quicktipp.Mit den Zahlen 3 11 12 23 28 38 Zusatzzahl 2 sicherte sich der Spieler den Millionen-Gewinn. Er gewinnt exakt 7.749.269,60 Euro.Der Niederösterreicher erzielte damit den 9. höchsten Gewinn in der Lotto Geschichte. Schon der erste von sieben Tipps passte genau.Mit rund 8,6 Millionen Tipps auf rund 1,3 Millionen Wettscheinen hatten die Spielteilnehmer den Sechsfachjackpot in Angriff genommen und ihr Glück am Mittwoch versucht.