Nik P. hat Coronavirus und warnt: "Bleibt zu Hause!"

Auch Schlagerstar Nik P. hat es erwischt. Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie er seine Fans auf Instagram wissen lässt.

Seit Freitag vergangener Woche ist Schlagerstar Nik P. mit Partnerin Karin in häuslicher Quarantäne. Doch nun ist klar: beide haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie er seine Fans auf Instagram wissen ließ, ist er am Virus erkrankt."Obwohl wir uns seit den angekündigten Regierungsmaßnahmen vorsichtig verhalten haben", so der Künstler, der mit Fieber und leichten Symptomen daheim sitzen muss zur "Krone". Es gehe ihm aber gut. "Der Verlauf ist derzeit relativ milde."Wo er sich ansteckte, ist ihm ein Rätsel, weshalb er auch warnt: "Bleibt bitte zu Hause, geht nicht mehr unnötig hinaus und haltet die vorgeschriebenen Maßnahmen ein."