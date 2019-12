Nikolaus kommt auch in die Caritas-Wärmestube

Überraschenden Besuch erhielten die Gäste einer Caritas-Wärmestube in Margareten. Der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen auch dort Gaben zu verteilen.

Da staunten die Gäste einer Caritas-Wärmestube des Pfarrverband Margareten nicht schlecht als auf einmal der Nikolaus in der Tür stand. Natürlich brachte der Gabenbringer Geschenke mit. In diesem Fall Schokolade.Ehepaar mach Krampus und NikoloHinter dem weißen Rauschebart versteckte sich Günther Scholz (76), hinter der Krampus-Maske versteckte sich seine Frau Gertrude (73). Beide sind seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Pfarre im Einsatz. "Die Rollenaufteilung Nikolo und Krampus ist unserer Ehe durchaus ähnlich", lacht Gertrude.Unterstützen Sie die Weihnachtsaktion der Caritas und "Heute". Benötigt werden für ein schönes Weihnachtsfest: 1.000 Paar Socken, 1.000 Tafeln Schokolade, 450 Handtücher, 1.200 Konservendosen, Hygieneartikel, Brettspiele. Abzugeben bis 24. Dezember in der PFarre Hildegard Burjan. Meiselstraße 1, 1150 Wien). Mo-Do 8.30-12.00, Mo.-Sa. 18.30-19.00, Mi. 17-18.00.