Im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio kämpfte die neunjährige Nilpferd-Dame Fiona tagelang ums Überleben – jetzt ist sie tot. Am 8. November war versehentlich eine Strickmütze in ihr Gehege geraten, die Fiona prompt verschluckte.
Die Mütze gehörte einem Besucher des Zoos. Berichten zufolge soll ein Kind die Wollmütze in die Luft geworfen haben, woraufhin sie von einem Ventilator erfasst und durch eine Öffnung ins Gehege befördert wurde.
Wie n-tv berichtet, kämpfte Fiona trotz intensiver Behandlung vergeblich. Zoodirektor Dave Jenike sagte: "Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte. Wir befinden uns im Schockzustand." Weder Medikamente noch eine Vibrationsplatte konnten ihr helfen.
Fiona war bereits bei ihrer Geburt im Jänner 2017 eine Kämpferin. Sie kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und entwickelte sich dennoch prächtig. Das machte sie weltweit bekannt und zu einem Liebling des Internets.
Millionen Fans in aller Welt trauern nun um die Nilpferd-Dame, die schon bei ihrer Geburt unglaubliche Zähigkeit bewiesen hatte. Der Zoo von Cincinnati verliert mit ihr seinen größten Star.