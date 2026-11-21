i Das Nilpferd Fiona war einer der großen Stars des Cincinnati Zoo and Botanical Garden. Archivbild, 16. März 2025 IMAGO/NurPhoto Tragödie in US-Zoo Nilpferd Fiona stirbt an verschluckten Strickhaube Die beliebte Nilpferd-Dame Fiona, Star des Zoos in Cincinnati, ist nach dem Verschlucken einer Strickmütze gestorben. Fans weltweit trauern. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Zoo von Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio kämpfte die neunjährige Nilpferd-Dame Fiona tagelang ums Überleben – jetzt ist sie tot. Am 8. November war versehentlich eine Strickmütze in ihr Gehege geraten, die Fiona prompt verschluckte.

Die Mütze gehörte einem Besucher des Zoos. Berichten zufolge soll ein Kind die Wollmütze in die Luft geworfen haben, woraufhin sie von einem Ventilator erfasst und durch eine Öffnung ins Gehege befördert wurde.

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Wie n-tv berichtet, kämpfte Fiona trotz intensiver Behandlung vergeblich. Zoodirektor Dave Jenike sagte: "Sie hat gekämpft, bis sie nicht mehr konnte. Wir befinden uns im Schockzustand." Weder Medikamente noch eine Vibrationsplatte konnten ihr helfen.

Kämpferin von Anfang an

Fiona war bereits bei ihrer Geburt im Jänner 2017 eine Kämpferin. Sie kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und entwickelte sich dennoch prächtig. Das machte sie weltweit bekannt und zu einem Liebling des Internets.

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Millionen Fans in aller Welt trauern nun um die Nilpferd-Dame, die schon bei ihrer Geburt unglaubliche Zähigkeit bewiesen hatte. Der Zoo von Cincinnati verliert mit ihr seinen größten Star.