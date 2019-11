Nach allergischem Schock: Nina Dobrev im Spital

Nina Dobrev wurde mit einer schweren allergischen Reaktion ins Krankenhaus eingeliefert. Ihre Kollegin und BFF Julianne Hough begleitete sie.

Das Wochenende hatte sich Nina Dobrev (Elena aus "Vampire Diaries'") bestimmt anders vorgestellt. Die Schauspielerin wurde mit einem anaphylaktischen Schock , ins Spital eingeliefert.Ihre beste Freundin Julianne Hough, ebenfalls Schauspielerin, begleitete sie ins Krankenhaus und dokumentierte die Geschehnisse auf Instagram. Sie wich ihr keinen Moment von der Seite. "Also, meine Sonntagnacht verbringe ich im Krankenhaus, ratet mal, mit wem?", schrieb die blonde "America's Got-Talent"-Jurorin zu ihrer Story.Dazu teilte sie mehrere Fotos von der kranken Dobrev mit Sauerstoffmaske. Hough liegt direkt neben mir, auf ihren Füßen liegt eine Decke. "Wenigstens können wir uns die Dinge teilen ... meine Füße sind am erfrieren", so Hough.Inzwischen geht es Dobrev wieder gut. Auf Instagram gab sie Entwarnung: "Es ist schon ziemlich Routine bei mir, weil ich viele Allergien habe. Je nachdem, wie schlimm es ist, erleide ich manchmal einen anaphylaktischen Schock." Zudem bedankte sie sich bei ihrer besten Freundin Julianne Hough. "Jules war die ganze Zeit bei mir. Die Ärzte waren großartig, bin jetzt zuhause und mir geht es OK.", erklärte sie in ihrer Story.