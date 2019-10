Für ihre Entschuldigung landet Nina Dobrev im Pool

Der "Vampire Diaries"-Star will sich mit ihrem Ex-Kollegen Paul Wesley aussprechen. Statt sie zu umarmen, schubst er sie jedoch ins Wasser.

In der Fantasy-Serie "The Vampire Diaries" (2009-2017) turtelten Nina Dobrev und Paul Wesley heftig miteinander. Groß war daher die Entrüstung der Fans, als Nina in einem Podcast erklärte, sie habe sich während der Dreharbeiten zur ersten Staffel gar nicht so gut mit ihrem Co-Star verstanden.Auf Instagram postete die Aktrice nun ein Video, in dem sie sich bei Paul Wesley für ihren Sager entschuldigt. Scheinbar zufällig laufen sie sich in einer Hotelanlage in Ibiza über den Weg. Es tue ihr leid, meint Nina, sie habe ihn sehr gern. Einer ihrer Kommentare sei einfach aus dem Zusammenhang gerissen worden."Alle wissen doch, dass ich nicht nachtragend bin", erwidert Paul. Als ihn Nina daraufhin umarmen will, schubst er sie allerdings ruppig in den Pool:Dass es sich dabei um einen Scherz unter Freunden handelt, machte Nina Dobrev in der Kommentarleiste klar. "Ich 'verachte' dich", schrieb die Schauspielerin und fügte zwei Smileys und ein Herz-Emoji hinzu.Paul konnte sie übrigens schon während der ersten Staffel "Vampire Diaries" leiden. Wenn ein Arbeitstag am Set 19 Stunden dauert, könne es eben zu "Stimmungsschwankungen" kommen, erklärte Nina der "Bravo" "Es stimmt nicht, dass wir uns nicht mochten. Zu der Zeit haben wir uns einfach nur noch nicht so sehr geschätzt, wie wir es jetzt tun. In dem Interview wurde ein Satz von mir aus dem Kontext gerissen und aufgebläht. Dass ich ihn liebe und wir jetzt beste Freunde sind, wurde natürlich ausgelassen."