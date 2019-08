Nippel-Blitzer bei Lena Meyer-Landrut (28)

Nach einem anstrengenden Workout meldet sich Lena Meyer-Landrut via Instagram-Story jetzt bei ihren Fans - und gewährt dabei ziemlich tiefe Einblicke.

Nippel-Alarm bei Lena Meyer-Landrut! Die 28-Jährige geizt in den sozialen Medien bekanntlich nicht mit ihren Reizen und zeigt sich gerne freizügig.Nun lässt die deutsche Songcontest-Gewinnerin mit einem neuen sexy Beitrag erneut die Herzen der (männlichen) Fans höher schlagen - wenn auch eher ungewollt.Um ihren Traumkörper in Form zu halten, besucht Lena nämlich regelmäßig das Fitnessstudio. Und unmittelbar nach einem solchen Workout postete sie nun eine Instagram-Story, die gerade für reichlich Gesprächsstoff sorgt.Der Grund: Lena zeigt sich nach dem Training verschwitzt in einem hautengen Sportoberteil und gewährt dabei freie Sicht auf ihre Brustwarze!Ihren aufmerksamen Followern ist der Nippel-Blitzer natürlich nicht entgangen und das Video von Lena macht in den Medien gerade die Runde.Ob die 28-Jährige nichts davon gemerkt hat, oder ihr es einfach egal war, weiß nur sie selbst.(wil)