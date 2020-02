NÖ: Feldbetten für den Notfall für Spitalskräfte

Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in NÖ meint: "Wir sind null auf Corona vorbereitet. Die Maßnahmen sind geradezu lächerlich."

„Wir sind null vorbereitet. Kommt ein Verdachtsfall zum Portier, soll dieser den Patient befragen und dabei eine Schutzmaske aufsetzen", schüttelt ein Arzt aus Wr. Neustadt nur den Kopf.Für den Quarantänefall wurden jetzt auch Feldbetten für Mitarbeiter bestellt. „Ist ein Kranker bei uns, wird das Krankenhaus im schlimmsten Fall abgeriegelt und die Mitarbeiter liegen dann in Feldbetten", so der Wr. Neustädter Arzt weiter.Einige Diskonter und Supermärkte in Wr. Neustadt wurden regelrecht leergekauft. "Vor allem Reis und Nudeln. Die Regale waren fast leer. Es ist unglaublich", so eine Verkäuferin eines Diskontmarktes. Die Panik rund ums Corona-Virus kann ein Experte nicht ganz nachvollziehen: "Niemand schreibt, dass über 1.000 Österreicher jährlich an Influenza sterben."