AfD-Politiker zahlt an Noah Becker Schmerzensgeld

Ein rassistischer Tweet kostete dem AfD-Politiker Jens Maier jetzt 7.500 Euro.

Der 57-jährige Maier hatte den Sohn von Boris Becker und seiner Ex-Frau Barbara Anfang 2018 in einem Tweet als "kleinen Halbneger" bezeichnet.Der 25-jährige Becker reichte damals eine Klage ein. In erster Instanz waren ihm daraufhin eine Schadensersatzzahlung in Höhe von 15.000 Euro zugesprochen worden. Dagegen berief der Tweet-Urheber erfolgreich.Jetzt,unter Berufung auf Beckers Medienanwalt Christian-Oliver Moser, hat man sich auf einen Vergleich geeinigt.(baf )