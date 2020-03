Noch immer landen Flieger aus China in Schwechat

Fast täglich werden neue Maßnahmen bekanntgegeben, die unser aller Leben einschränken sollen. Wirklich ernst genommen werden diese aber noch nicht.

Um 7.07 Uhr landete ein Flieger der China Airlines aus Taipeh am Flughafen Schwechat. Kurz zuvor starteten Flugzeuge in Richtung Teneriffa, Madrid oder Paris. Allesamt Destinationen von Risikogebieten. Bereits am Freitag erklärte man, dass der Verkehr zu Spanien, Frankreich und auch der Schweiz, eingeschränkt wird. Auch für Russland, Großbritannien und die Niederlande wurden am Sonntag Flugverbote bekannt gegeben.Aktuell ist der Flugverkehr auf "Minimalbetrieb" eingestellt, um Menschen in die Länder heimzuholen. Am Sonntag appellierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer "Sonder-ZiB" an die Österreicher im Ausland, dass sie dringend das Außenministerium kontaktieren sollen, um nach Hause geholt zu werden. In Folge soll es aber einen kompletten Flug-Stopp geben.Aktuell wirkt aber auch der "Minimalbetrieb" mehr als riskant. Wie "Hunger"-Frontmann Lucas Fendrich gegenüberberichtet, kehrte er am Samstag aus New York Heim. Ein anderer Teil der Band flog über den Knotenpunkt Frankfurt. Die Körpertemperatur der Musiker wurde nur Stichprobenartig kontrolliert. Mehr aber auch nicht. Somit ist unklar, wie viele Menschen, die möglicherweise infiziert sind, weiterhin nach Österreich reisen. Auch am Montag landen Flieger aus Barcelona, Frankfurt und London in Schwechat.