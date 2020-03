Viele Events sperren zu, andere lüften kräftig durch

Das Coronavirus zwingt nun auch in Österreich immer mehr Veranstalter, ihre Messen zu verschieben. Aber auch andere Maßnahmen werden ergriffen: "Wir drehen die Lüftung rauf."

Messen und Veranstaltungen stehen im Bann der Corona-Krise. Dabei gehen die Event-Manager sehr unterschiedlich mit Absagen um. Wer trotz Virus-Gefahr aufsperrt, muss jedenfalls mit strengen Auflagen der Gesundheitsbehörden rechnen.Die Wiener Messe "Lebenslust", die vor allem Pensionisten als Zielpublikum hat, wird auf November verschoben. Die Gefahr für Ältere ist zu groß.Eine der größten Industrieschauen der Welt soll wegen des Coronavirus nicht Ende April, sondern im Juli stattfinden.Im Vorjahr kamen 46.000 Besucher. Der Veranstalter will die Messe heute eröffnen. Zur Sicherheit "drehen wir die Lüftung rauf". Zudem wurden Hunderte Liter an Desinfektionsflüssigkeit bestellt.In der Wiener Stadthalle öffnet heute die Berufsinformationsmesse BeSt. Auf der Homepage wird gebeten, dass Interessenten, die aus Risikogebieten kommen, der Veranstaltung fernbleiben.Das Mega-Event der SPÖ ist für Ende Juni angesetzt. Vorerst bleibt alles wie geplant.Von 12. bis 16. Mai soll der ESC in Rotterdam (NL) stattfinden. Weil es in Holland schon 38 Corona-Fälle gibt, steht das Event auf der Kippe.