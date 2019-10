Nordkoreas Diktator provoziert mit Raketentest

Kim Jong-un gießt weiter Öl ins Feuer! Nur einen Tag nach der Ankündigung neuer Atomverhandlungen mit den USA hat Nordkorea neue Raketentest

Säbelrasseln in Pjöngjang: Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs feuerte das Regime in Pjöngjang nahe der Küstenstadt Wonsan mehrere Geschosse ins Ostmeer (Japanisches Meer).Nach 450 Kilometer in Richtung Osten stürzte die Rakete in japanische Gewässer. Bei dem Geschoss soll es sich sich um eine von einem U-Boot aus abgefeuerte Pukkuksong gehandelt haben. Auf Japans Gewässern herrschte Alarm: Der japanische Seesicherheitsdienst warnte alle Schiffe vor herabfallenden Trümmerstücken.Die neuen Raketentest fanden nur wenige Tage vor erneuten Gesprächen mit den USA über das nordkoreanische Atomprogramm statt. Nordkorea und die USA hatten sich darauf geeinigt, an diesem Samstag mit Gesprächen zu beginnen. Am Freitag finden bereits Treffen statt, um Kontakte vorzubereiten. Wo die Gespräche stattfinden wurde jedoch nicht bekanntgegeben.