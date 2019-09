Biker während Fahrt von Baum erschlagen

In Nordrhein-Westfalen ist es am Sonntag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde von einem Baum getroffen und tödlich verletzt.

An der Aggertalsperre im Oberbergischen (Nordrhein-Westfalen) hat sich am Sonntag ein unfassbarer Unfall mit einem Motorrad ereignet.Der Motorradfahrer, der auf einer geraden Landstraße an der Talsperre Richtung Gummersbach unterwegs war, wurde von einem umstürzenden Baum während der Fahrt erschlagen.Das Bike kam circa 120 Meter weiter zum Stillstand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Baum war wohl nach ersten Angaben zufolge ziemlich morsch im Wurzelbereich.Die Polizei ermittelt nun mit einem Unfallermittlungsteam vor Ort. Die Landstraße an der Agger war am Nachmittag komplett gesperrt.