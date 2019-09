Notarzt am Rasen! Kicker bleibt bewusstlos liegen

Bange Minuten beim Match zwischen Columbia Floridsdorf und dem Nussdorfer AC.

Eine Begegnung in der 2. Landesliga wurde am Samstag in Wien-Floridsdorf vom heftigen Zusammenprall zweier Spieler überschattet: Ein Kicker des NAC kollidierte mit einem Gegenspieler und blieb auf dem Rasen des SC Columbia reglos liegen."Der 19-Jährige war laut Zeugen rund fünf Minuten bewusstlos", so ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr zu. Ein Team der Berufsrettung und ein Notarztfahrzeug waren binnen Minuten vor Ort, die Sanitäter befürchteten schwere innere Verletzungen und brachten den Kicker in den Schockraum eines Spitals.Tags darauf kommt vom NAC Entwarnung: Der betroffene Spieler sei auf dem Weg der Besserung, dürfte keine bleibenden Verletzungen davongetragen haben. "Die Rettungskette hat in diesem Fall wirklich sehr gut funktioniert. Auch eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort war, half mit", heißt es. Der zweite am Zusammenstoß beteiligte Spieler sei ohne gröbere Blessuren davongekommen.Und das Match? Letztlich ging der SC Columbia Floridsdorf siegreich mit 3:1 vom Platz.