Notarzt und Reisebus in Autobahn-Crash verwickelt

Schwerer Unfall heute Nacht auf der A9 in Oberösterreich. Bei einem Unfall, in den ein Notarzt verwickelt war, hat es ordentlich gekracht.

Bus kracht in Transporter, der kracht in Auto

Schwerer Unfall auf der Autobahn! Am Dienstagabend fuhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land mit einem Notarztwagen auf der A9 im Bereich Hungerbichl Tunnel (Bez. Kirchdorf an der Krems) in Richtung Graz.Das Blaulicht war an, der Mann fuhr auf der Überholspur. Es war gegen 19.45 Uhr am Dienstagabend.Der Mann blinkte, wollte rechts auf den Verzögerungsstreifen fahren. Dort bremsten die anderen Autos, um dem Einsatzwagen Platz zu machen.Da passierte es. Ein Rumäne (44) hatte ebenfalls mit seinem Pkw abgebremst. Hinter ihm fuhren ein Autotransporter und ein Reisebus.Der Fahrer des Reisebusses (ein 24-jähriger Kroate) konnte nicht mehr bremsen, krachte in den Autotransporter, gelenkt von einem 50-jährigen, ebenfalls aus Kroatien.Dadurch wurde der Autotransporter in den Pkw des Rumänen katapultiert. Der 44-Jährige wurde verletzt."Beim Verkehrsunfall erlitt der 44-jährige Rumäne Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert. Im Omnibus befanden sich keine Fahrgäste", so die Polizei.Neben der Polizei waren Helfer der Feuerwehr Klaus, des Roten Kreuzes Kirchdorf, der Autobahnmeisterei Ardning und eines Abschleppdienstes im Einsatz.Die Pyhrnautobahn war in Fahrtrichtung Graz zwischen Inzersdorf im Kremstal und St. Pankraz rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die Pyhrnpass Straße umgeleitet.