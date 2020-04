Notfall am Steuer: Mann (45) starb bei Unfall

Am Steuer kam es bei einem 45-Jährigen zwischen Zwettl und Merzenstein zu einem medizinischen Notfall, der Mann starb wenig später im Spital.

Mit seiner Mutter (71) am Beifahrersitz war ein 45-Jähriger am Mittwoch im Waldviertel unterwegs, als er zwischen Zwettl und der Katastralgemeinde Merzenstein plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Straße abkam.Zuvor hatte der Mann laut seiner Mutter über ein Stechen in der Brust geklagt. Das Auto fuhr unkontrolliert über die Straßenböschung und kam in einem Feld zum Stillstand. Der 45-Jährige verlor beim Unfall das Bewusstsein, zeigte beim Eintreffen der Rettungskräfte keine Lebenszeichen mehr.Der Mann konnte noch erfolgreich reanimiert und vom Notarztteam mit einem Hubschrauber ins LKH Zwettl geflogen werden, wo er allerdings an den Folgen des internistischen Notfalls verstarb. Die 71-jährige Mutter blieb unverletzt. Die Feuerwehr barg das Auto aus dem Feld.