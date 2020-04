12.04.2020 17:41 Notfall-Plan: Bundesliga-Meister erst Ende Oktober

Wie geht es mit dem internationalen Fußball in der Coronakrise weiter? In Deutschland will man ab 9. Mai wieder mit Geisterspielen beginnen, der Plan in Österreich wird wohl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz verraten. Die FIFA hat nun ein weiteres Zeichen zur Fortsetzung der laufenden Meisterschaften gesetzt.