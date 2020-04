Kommt wegen Corona ein drittes Transferfenster?

Die weltweite Coronakrise zieht auch den internationalen Fußball in ihren Bann. Die Marktwerte der Spieler sanken um knapp zehn Millarden Euro, keiner weiß, wie es weitergehen soll. Nun gibt es zumindest eine Idee, um den Transfermarkt am Laufen zu halten.

Zu den traditionellen Sommer- und Winter-Transferfenstern soll eine dritte Periode hinzukommen. Auch die normalen Wechsel-Fenster könnten sich verschieben, wenn die Saison länger dauert als bis Ende Juni."Was wir jetzt sehen könnten in der Krise, wäre, dass Verbände ein zusätzliches, drittes Transferfenster öffnen", meint auch FIFA-Direktor James Kitching in der ARD-Sportschau.Auch die Richtlinien für auslaufende Verträge könnten sich ändern. Die FIFA empfiehlt die Arbeitspapiere an die geänderte Saisonlänge anzupassen."Wir müssen anerkennen, dass das nationale Arbeitsrecht und die Autonomie von Klubs und Spielern immer Vorrang haben", erklärt Kitching.