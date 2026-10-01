i Weder Guns noch Roses: Slash wird wieder mit Myles Kennedy and The Conspirators auf der Nova Rock Bühne stehen. IMAGO/CTK Photo Hosen, Ärzte, Slash & Co. Nova Rock 2027: Die nächsten Headliner stehen fest Die Toten Hosen und Die Ärzte werden beim Nova Rock 2027 auftreten. Dazu feiern Faith No More ihr Comeback nach zehn Jahren Live-Pause. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Nova Rock Festival 2027 bringt wieder einige der bekanntesten Bands nach Nickelsdorf (Burgenland).

Besonders im Fokus steht dabei der Auftritt der Toten Hosen, die auf ihrer Abschiedstour einen weiteren Stopp in Österreich einlegen werden.

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Verlängertes Festival und viele Bands

Das Festival wird im kommenden Jahr um einen Tag verlängert und findet von 9. bis 12. Juni 2027 statt. Neben Campino & Co werden auch Die Ärzte auf den Pannonia Fields auftreten. Bereits 2019 standen die beiden Bands gemeinsam am Nova-Rock-Line-Up.

Mike Patton und "Faith No More" kehren live nach Österreich zurück. REUTERS/Stephane Mahe

Auch heiß erwartet: Die Rückkehr von Faith No More. Nachdem geplante Comeback-Versuche und Tourneen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie und mentaler gesundheitlicher Probleme von Frontmann Mike Patton abgesagt werden mussten, kehrt die Band ("Digging The Grave", "Epic", "Easy") nach mehr als zehn Jahren Live-Pause auf die Bühne zurück.

Auch die Smashing Pumpkins rund um Sänger Billy Corgan feiern das 30-jährige Jubiläum ihres legendären Meisterwerks "Mellon Collie and the Infinite Sadness" im Burgenland.

Am Mittwoch eröffnen Bands wie Die Toten Hosen, Billy Talent, Orbit Culture, Static-X, Neck Deep, Team Scheisse, Speed und The Photonics das Festival.

Am Donnerstag folgen The Smashing Pumpkins, Evanescence, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, I Prevail, Dropkick Murphys, Nothing But Thieves, Simple Plan, Saltatio Mortis, Grandson und Jinjer.

Weitere Highlights und Tickets

Der Freitag bringt unter anderem Faith No More, Lorna Shore, Arch Enemy, Beartooth, Feuerschwanz, Fit For A King, Deine Cousine und Silverstein auf die Bühne. Am Samstag schließen Die Ärzte, Seiler und Speer, Bullet For My Valentine, Motionless in White, Amon Amarth, Steel Panther, Dame, Killswitch Engage und The Interrupters das Festival ab.

Weitere Bands für die Blue Stage und Red Stage werden noch bekanntgegeben. Auch das Line-up der Red Bull Stage folgt später.

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Festivalpässe sind noch bis Freitag, 18 Uhr, in der aktuellen Preisstufe erhältlich. Bereits gekaufte Tickets gelten für alle vier Tage. Tageskarten sind ab sofort verfügbar.