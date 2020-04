Aus für Nova Rock: Keine Events bis Ende Juni

Bei der heutigen Pressekonferenz hat die Regierung das Event-Verbot ausgedehnt. Auch das Nova Rock Festival 2020 wird eingestampft.

Entscheidung hätte "früher" kommen können

Donauinselfest verschoben, Konzert-Highlights abgesagt

Bei den Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen, ist für Österreichs Kultur- und Eventszene nach wie vor keine Entspannung in Sicht. Die österreichische Bundesregierung hat in ihrer heutigen Pressekonferenz verkündet, in diesen Bereichen alle bisherigen Einschränkung aufrecht zu erhalten. Und das bis mindestens Ende Juni.Diese Maßnahmen ist auch der bevorstehende Festivalsommer betroffen. Österreichs größtes Rockfestival, das Nova Rock, hätte eigentlich von 10. bis 13. Juni in Nickelsdorf stattfinden sollen, ist aber zumindest für diese Jahr Geschichte. Man stehe "selbstverständlich zu 100% hinter diesem Entschluss der Regierung", heißt es von Seiten der Verantwortlichen, obwohl man sich "diese Entscheidung schon deutlich früher gewünscht" hätte. Veranstalter Ewald Tatar und sein Team bitten ihre Gäste um "Zeit, um hier einmal alles zu ordnen". Anschließend will man die enttäuschten Besucherinnen und Besuchern "mit weiteren Informationen" versorgen.Auch das größte Freiluft-Event des Landes, das Donauinselfest, wurde bereits auf Herbst verschoben und soll vom 18. bis 20. September nachgeholt werden. Die bevorstehenden Konzert-Highlights – darunter von Wanda, den Fantastischen Vier oder Celine Dion – sind ebenfalls abgesagt, denn das Verbot gilt auch nach wie vor für Veranstaltung, die in Konzerthallen stattfinden.Wie es nach Juni mit der Event-Szene weitergehen soll, will die Regierung bis Ende April entscheiden. Die zuständigen Minister werden in den nächsten Tagen weitere Details bekanntgeben.