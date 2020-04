Nur 21 neue Corona-Fälle in NÖ seit gestern – 6 Tote

Die Zahl der offiziell neu Erkrankten in Niederösterreich nahm von Freitag auf Samstag rapide ab. Die Zahl der Toten bleibt allerdings weiter hoch.

Insgesamt 2.213 positiv auf COVID-19 getestete Menschen gibt es mit Samstag (Stand 8 Uhr) in Niederösterreich. Am Freitag zur selben Zeit waren es noch 2.192 gewesen. Das bedeutet einen Anstieg von gerade einmal 21 neuen Fällen. So wenige wie schon lange nicht mehr. Von Donnerstag auf Freitag waren es noch 41 neue Fälle.Weiter hoch bleibt allerdings leider die Zahl der Toten. In Niederösterreich wurden bislang 60 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona verzeichnet und damit wieder um 6 mehr als gestern. Österreichweit sind bislang 337 Menschen bei 13.561 bekannten Fällen gestorben.Zwei der bislang letzten Todesfälle musste das St. Pöltner Uniklinikum vermelden. Im Laufe des Freitags starben ein Mann und eine Frau im Alter von jeweils 73 Jahren. Beide litten an Vorerkrankungen.Gesundet sind indes binnen 23 Stunden genau 100 ehemalige Corona-Patienten. Es waren also fast fünf Mal so viele wie offiziell neu erkrankt sind. Niederösterreich hält damit nun bei 951 Menschen, die sich vom Virus erholt haben.