Nur ein "Mini-Lunchpaket" für Hygiene in Schulen

Schuldirektor Glattauer gibt Noten. Heute: So "super" sind die Schulen vorbereitet. Nicht jedes Kind, das abtaucht, geht unter. Lehrer-Gewerkschaft fordert Steuer-Bonus. Und: Schüler laut Studie doch ansteckend!

So "super" sind die Schulen vorbereitet

Note: Nicht genügend

Glattauer gibt Noten

Niki Glattauer ist seit 20 Jahren Lehrer in Wien, aktuell Direktor des "SZ-FIDS" in Meidling. Dazu hat er 13 Bücher geschrieben.

Jeden Montag vergibt er in einer Kolumne für "Heute" Schulnoten.



Nicht jedes Kind, das abtaucht, geht unter

Note: Hm ...

Lehrer-Gewerkschaft fordert Steuer-Bonus

Note: Sehr gut

Schüler laut Studie doch ansteckend!

Note: Unbefriedigend

Volle Lehrerzimmer als Virenschleudern

Note: Nicht genügend

Vor dem heutigen Countdown zum Schulstart machte ich den leider schon zur Routine gewordenen kollegialen Rundruf:euchHier das traurige Ergebnis: 1) Die "ausreichende Ausstattung der Schulen mit Desinfektionsmittel" entpuppt sich als "Lunch-Paket" mit zwei 0,75-Liter-Flaschen. Oft gab's nur eine einzige! 2) Masken: Kriegt man standardmäßig drei pro Lehrerin. Die reichen, korrekt benutzt, für genau einen Vormittag, und das auch nur dann, wenn kein Kind zwischendurch Pipi muss. 3) Der kontaktlose Hygienespender, der bei Betreten der Schule Vorschrift ist, ist offenbar vergriffen. Kollegin X, die eine Expositur und damit unter einem organisatorischen Dach zwei Schulhäuser leitet – in Österreich zigfach der Fall –, wurde abgeschasselt: Sie sei 1 Schule, kriege daher 1 Spender. Tja, gibt's für Tausende Kinder in Zweitgebäuden halt keine Desinfektion … Dafür können an Eltern, deren Kinder jetzt wieder in die Schule wollen, neue Anmeldeformulare ausgeteilt werden. Wow!Nicht jeder, der schulisch abtaucht, geht später unter. Mich hat unlängst ein Ex-Schüler besucht, der so viele unentschuldigte Fehltage hatte, dass sich die Zahl in der dafür vorgesehenen Klassenbuch-Spalte gar nicht ausging. Wie der junge Mann jetzt sein Geld verdient, wollen Sie gar nicht wissen (o. k., nichts, wofür man eingesperrt wird, zumindest nicht gleich). Sein Auto stand unweit meiner Bus-Station. Ein rot-metallic-farbener Ferrari (ich hab's gegoogelt) Portofino. Wow, sage ich, das ist deiner? Was kostet das Teil? Er: "Eh nur gebraucht, Herr Lehrer. Unter 190.000 Euro. Im Koffer." Dann bot er mir eine Adresse an. Ich: "Super! Ich spar einmal auf den Koffer."Der Sieg der Lehrerinnen-Gewerkschaft mit dem Veto gegen Pflichtunterricht an zwei schulautonomen Tagen war nur der Anfang. In einem Mail an alle Wiener Pflichtschulen gibt man nun richtig Gas: A) Lehrer dürften nicht länger verpflichtet werden, Eltern und Schülern. B) Pädagoginnen hätten ein Recht auf geregelte Arbeitszeit. Erreichbarkeit, sei nicht akzeptabel. C) Es könne nicht sein, dass die für künftiges Homeoffice nötige Infrastruktur wie PC, Scanner, Drucker, etc. gratis bereitgestellt werden müsse. Als ersten Schritt fordern die Personalvertreter,. Lehrer gegen Finanzminister? Spannend!Christian Drosten, Chefvirologe aus Berlin, veröffentlichte jetzt eine Studie, wonach Kinder genauso ansteckend seien wie Erwachsene. In Schulen und Kindergärten hätten also dieselben Schutzmaßstäbe zu gelten. Tun sie das? Nein! Weil Aufbewahrung leider vor Sicherheit geht. Die NEOS begehen ja den 1. Mai traditionell als "Tag der Bildung". Sie sollten ihn "Tag der Aufbewahrung" nennen.Lehrerinnenzimmer im Vollbetrieb: Gedränge, Geschubse. Hühnerstall Hilfsausdruck! Legeflächen 50 x 50 cm, Abstand null. Ab Montag sind sie den Kolleginnen mit Berufsschul-Abschluss- bzw. Maturaklassen vorbehalten. Bald allen. Wie sich so ein Lehrerzimmer dann von einer Après-Ski-Bar unterscheidet? Statt Alkohol Kaffee, und die Hintergrundmusik kommt vom Kopierer. Virenschleudermäßig nicht.